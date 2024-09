Lavrov: Venemaa võib Gruusiat aidata suhete normaliseerimisel Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga

«On ilmselge, et Gruusia praegune juhtkond hindab lihtsalt ausalt minevikku. Nad on avalikult öelnud, et nad soovivad ajaloolist leppimist. Millisel kujul või viisil see võib toimuda, otsustavad riigid – Abhaasia ja Lõuna-Osseetia – ise. Nad on Gruusiaga naabrid ja teatud kontaktid on vältimatud,» vahendab OC-Media Lavrovi sõnu .