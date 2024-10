Vabariiklased on enne novembrikuiseid valimisi andnud sisse suure hulga kohtuasju, millega vaidlustatakse valimisreegleid ja -tavasid, pannes sellega aluse võimalikule suurele ja vastuolulisele juriidilisele lahingule Valge Maja üle pärast valimispäeva.

Vabariiklaste ühendused on sel aastal esitanud üle kogu riigi ligi 90 kohtuasja, millest enamik on sisse antud viimastel nädalatel. Demokraatidele lähedase valimiste jälgimise grupi Democracy Docket andmetel on hagide hulk juba rohkem kui kolm korda suurem kui enne 2020. aasta valimispäeva.