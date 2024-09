Postimehe lugejad saavad osa kahe USA tippväljaande valimiskajastusest

«Valisime oma partneriks just nimelt New York Timesi, sest see on Ameerika Ühendriikide ajakirjanduse kullastandard,» ütles Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. «Tänu oma kõrgekvaliteedilisele ajakirjandusele ja legendaarsele faktitäpsusele on selle väljaande roll Ühendriikide poliitikaelu mõistmisel hindamatu. Meil on hea meel seda tippkvaliteeti nüüd ka eesti keeles järgnevate kuude jooksul Postimehe lugejatele edasi anda. Presidendikandidaatide Kamala Harrise ja Donald Trumpi vaheline võitlus pole mitte ainult Ameerika, vaid kogu maailma jaoks oluline, tulevikku mõjutav sündmus.»