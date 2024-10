USA andmeil valmistub Iraan andma Iisraelile peatselt raketilööki

«Natuke aega tagasi teavitasid USA partnerid meid, et nad on tuvastanud Iraani plaan tulistada lähiajale rakette Iisraeli riigi pihta,» vahendas The Washington Post Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari avaldust. «Praegusel hetkel me ei tuvasta Iraanist lähtuvat õhurünnakut. Me oleme sellele ohule varemgi vastu astunud ja astume sellele vastu ka nüüd.»