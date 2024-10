2024 Planet Labs Inc. / Reuters / Scanpix

Foto: 2024 Planet Labs Inc. / Reuters / Scanpix

Pühapäeval jäädvustatud satelliidifoto Donetski oblastis asuvast Vuhledarist, mis on Vene vägede ägedate rünnakute all.

Juba nädal tagasi peljatud võimalus, et Vene väed piiravad sisse Donetski oblastis asuva Vuhledari linna, näib hakkavat saama tõeks, sest seal viibivate Ukraina sõdurite sõnul on evakuatsiooniteed ära lõigatud ja nii laskemoona, kütuse kui ka toiduvarud on napid.