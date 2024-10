Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari sõnul on Iraani tegudel tagajärjed. «Me oleme tähelepanelikud kaitsel ja ründel. Me kaitseme Iisraeli riigi kodanikke. Sellel rünnakul on tagajärjed. Meil on plaanid, ja me viime need meile sobival ajal ja kohas läbi. Me ei ole hukkunutest teadlikud,» sõnas Hagari BBC vahendusel.