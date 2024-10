Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on avalikult juba korduvalt heitnud liitlastele ette, et nad ei täida oma lubadust anda relvastust uutele brigaadidele. Zelenskõi annab mõista, et Ukraina on täitmas oma lubadust ja on mobiliseerinud või mobiliseerimas kohe-kohe piisavalt uusi sõdureid uute üksuste jaoks, kuid lääneliitlased ei anna relvi.