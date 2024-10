Venelased kugistavad Ukraina rindejoone sõlmpunkti alla

Moskva huvi Vuhledari vallutamiseks on selge. Tegemist on transiidisõlmega, mille enda käes hoidmine aitaks oluliselt tugevdada Vene armee varustusliine, rääkisid The New York Timesi ajakirjanikule Ukraina sõdurid.

Peaaegu kolm aastat on kaevanduslinn Vuhledar toetanud Ukraina kaitsejõude Donbassi lõunapoolses osas. See oli kunagi Ukraina tööstusliku piirkonna süda, ent nüüd on linnast järel varemed ja tühjus. Nõukogudeaegsed korterelamud on tugeva Venemaa suurtüki- ja pommitule all ning linna riismed on langemas vaenlase kätte, ütlesid Ukraina sõdurid USA meediale.