TULE ALL Ukraina kaitseministeeriumis veerevad pead

Inimeste väljavahetamise eesmärgiks on kaitseminister Umerovi sõnul vajadus reformida kaitsevarustuse hankimise süsteemi, kirjutas Politico. Lahti lasti kolm aseministrit ja kantsler.

«Ukraina kaitseministeeriumi toimimise süsteem – relvajõud, luure peadirektoraat ja riigi eritransporditeenistus – on sõjaseisukorra ajal olnud suletud ring. Kõik protsessid selle ringi sees peavad olema selged ja kontrollitud. Igasugune katse neid mõjutada, olgu see siis väline või sisemine, on vastuvõetamatu,» ütles Umerov eile tehtud avalduses.