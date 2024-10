ÜLEVAADE Tasakaalukas Vance üritas Trumpi söödavamaks muuta

Ameerika Ühendriikide asepresidendi­kandidaatide debattidel on olnud tavaliselt vähe mõju valimistulemuste otsustamisel, aga kuna konkurents Donald Trumpi ja Kamala Harrise vahel on äärmiselt tihe, olid panused teisipäeva õhtul New Yorgis peetud väitluses kõrgemad kui tavaliselt.