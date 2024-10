Iisrael teatas kaheksast Liibanonis hukkunud sõdurist, Hezbollah' kolme tanki hävitamisest

Iisraeli sõjaväe teatel kerkis Lõuna-Liibanonis Hezbollah' võitlejatega peetud lahingutes hukkunud sõjaväelaste arv täna kaheksani. Hezbollah on omakorda teatanud, et hävitasid kolm Iisraeli tanki ning, et lasid üle piiri tulnud Iisraeli sõdurite juures õhku lõhkeseadeldise.