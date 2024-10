Teheran teatas, et saatis 200 raketti teele kättemaksuks hiljutiste Iisraeli operatsioonide eest, milles tapeti terroriorganisatsioonide Hamas ja Hezbollah liidrid ning Iraani kõrge sõjaväelane. Iisraeli kaitseväe andmeil tuvastasid nende õhutõrjesüsteemid umbes 180 raketti, millest valdav osa tulistati alla. Iisraeli rünnaku tõrjumisel toetanud USA ametnikud ütlesid, et rakette oli ligi paarsada, vahendas The Washington Post.