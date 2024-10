Küsitlus: ukrainlastest 98 protsenti kavatseb talvituda kodumaal

Ligi kaks kolmandikku ehk 64 protsenti ukrainlastest ütleb, et energiavarustuse praegune olukord on püsikindel ja katkestusi ei ole, 31 protsenti märgib, et katkestusi on minimaalselt, neli protsenti kurdab sagedaste katkestuste üle ja ainult protsent hindab olukorda kriitiliseks.