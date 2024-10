Läti tugevdas Vene piiri ääres õhutõrjet

Läti kaitseministeerium teatas varem, et pärast Venemaa ründedroon Shahedi kukkumist Läti territooriumile Rēzekne vallas 7. septembril on riigi relvajõud tugevdanud oma õhutõrjevõimekust idapiiril, saates piirile täiendavaid üksusi.

Üleeile ütles kaitseminister Andris Sprūds , et Latgalesse on saadetud õhutõrjerakettidega varustatud õhuväe liikuvad lahingugrupid ning piirile on paigutatud spetsiaalselt droonide avastamiseks mõeldud radarid. Õhutõrjeoperatsioonides osalevat nii elukutselised sõdurid kui ka ajateenijad, märkis Sprūds.