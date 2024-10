Leedu valitsus: tuleval aastal ei too õhutõrjesüsteeme Patriot Leetu vaid hollandlased

«Meil on tõesti häid uudiseid, ma ei saa neid veel avaldada, kuid ma juba tean, millised riigid järgmisel aastal tulevad,» ütles Kasčiūnas ringhäälingule. «Kui me räägime neist, mis mõtlevad oma Patrioti süsteemide Leetu paigutamise peale, ei puuduta see ainult Madalmaid.»