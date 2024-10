Ukraina maksab sissetungi eest Kurski oblastisse oma parimate tankidega

Väljaande Forbes analüütik David Axe kirjutab, et Kurski pealetungis osaleb 21. mehhaniseeritud brigaad, millel on kõige kaasaegsemad ja paremad Lääne tankid – Strv 122 ja Leopard 2A6 (need erinevad peamiselt põhirelvade toru pikkuse poolest). Sotsiaalvõrgustike videote kohaselt sai üks neist tankidest Vesjoloje küla lähedal lahingus droonilt pihta või sõitis miini otsa.