POSTIMEES UKRAINAS Juudid sõitsid sõdivast Iisraelist sõdivasse Ukrainasse pidutsema

«Me oleme religioossed inimesed. Me usume, et Jumal valitseb maailma ja kaitseb meid,» ütles juba 24. korda Iisraelist Umanisse roš hašana’d tähistama sõitnud Nahman ja tema kõrval istunud 13-aastane poeg noogutas. Tema vendadel on vanust üheksa ja 11 aastat. Nende näod olid unised, mitte hirmunud. Kell oli saamas neli hommikul. Kohe oli algamas päeva esimene ühispalvetamine Umani juudi kvartali sünagoogis, mis mahutas koos rõdudega 5000 juudi palverändurit.