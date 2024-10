«Teil ei ole enam riiki varsti,» ütles Trump eelmisel kuul Las Vegases toimunud kampaaniaüritusel. «Te olete üsna lähedal sellele, et seda enam ei ole. Parem lootke, et mina valituks osutun.»

See on ennustus, mida Trump on viimase aasta jooksul korduvalt teinud kõnedes, intervjuudes ja sotsiaalmeedias, samal ajal kui ta oma valimiskampaania käigus püüab Valgesse Majja naasta. Kuigi ta on kaua kasutanud hirmu tööriistana oma konservatiivse baasi ärritamiseks ja kõhklevate valijate mõjutamiseks, on Trump viinud oma maailmalõpu ennustamise uuele tasemele, suurendades nii selle sagedust kui ka ulatust.