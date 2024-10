REPORTAAŽ Sakslased traageldasid end kolmeks päevaks kokku

Igal aastal peetakse 3. oktoobri paiku parasjagu Saksamaa parlamendi ülemkoja (Bundesrat) eesistujaliidumaal kolmepäevast rahvapidu. Tänavu on võõrustajaks riigi kirdeosas asuva Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa pealinn Schwerin. Kolmapäevast reedeni toimuvat üritust võõrustava muinasjutulise lossi poolest tuntud linna väisab üle saja tuhande sakslase.

Üle kogu riigi kohale jõudvaid külastajaid võtab Schwerini raudteejaamas vastu mitukümmend politseinikku. See on alles algus – kogu linnas ei ole ükski suurem tänav kolme päeva jooksul korrakaitsjate poolt mehitamata. Suve lõpus Lääne-Saksamaal toimunud noarünnakute kartuses on korraldajad võtnud julgeoleku tagamiseks kasutusele meetmed, mida varem sel üritusel nähtud ei ole.