ÜLEVAADE Iisraeli esindusi Põhjalas ründas ilmselt Iraani käske täitev Rootsi jõuk

Kahes riigis mõnetunnise vahega toimunud rünnakute seost näib kinnitavat see, et Rootsi politsei kahtlustuse kohaselt reisis üks kõigepealt teisipäeva õhtul kella 18 paiku kohaliku aja järgi Stockholmis Iisraeli saatkonda tulistanud nooruk seejärel rongiga Kopenhaagenisse, et osaleda juba kolmapäeval kella 3.20 ajal sealsete kärgatuste elluviimises, vahendas ajaleht Svenska Dagbladet.