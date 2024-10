Sihikul Hezbollah' arvatav uus juht: Iisrael korraldas Beiruti lõunaosale 11 õhurünnakut

Väidetavalt oli rünnakute sihtmägiks šiiarühmituse Hezbollah' arvatav uus liider Hashem Safieddin, kes peaks terroristlikuks kuulutatud liikumise juhtimise üle võtma pärast seda, kuid Iisraeli rünnakus sai nädal tagasi surma ühenduse senine liider Hassan Nasrallah, vahendas The Guardian.

Pommitamine oli nii intensiivne, et mitmel pool Beirutis hakkasid tööle autoalarmid ja hooned värisesid. Sündmuskohalt tehtud kaadritel võis näha eredaid plahvatusi ja tabatud sihtmärkidest tõusvat paksu suitsu.

Liibanoni tervishoiuministeerium ööl vastu reedet, et eelmisel päeval toimunud Iisraeli rünnakutes sai surma 37 inimest.

Liibanoni valitsus teatas kolmapäeval, et Iisraeli õhurünnakud on sundinud enam kui miljon inimest oma kodudest põgenema. Riigi tervishoiuministeeriumi andmetel on Iisraeli rünnakutes Liibanoni eri piirkondadele hukkunud kokku üle tuhande inimese.