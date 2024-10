Läti prokuratuur tahab saata piiril lõksus olnud süürlasi nõustanud aktivisti trellide taha

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt andis Raubiško 2023. aasta 11. jaanuaril rühmale Süüria kodanikele juhised ületada ebaseaduslikult Valgevene-Läti piir, et oleks võimalik kuulutada nad Läti jurisdiktsiooni all olevaks ja seega pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse (ECHR) eesmärgiga nõuda, et Läti nende eest hoolitseks.