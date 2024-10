ÜLEVAADE Venemaa sõdib 5. novembrini, siis midagi juhtub

Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) järeldas neljapäeval tehtud ülevaates, et vaatamata Vuhledari vallutamisele raugeb Venemaa pealetung Ida-Ukrainas lähemate kuude, aga võib-olla isegi nädalate jooksul, sest Venemaal lihtsalt ei jätku enam ressursse.

Väiteid Venemaa ressursside peatse ammendumise kohta on muidugi esitatud ka varem, kuid praegu võib tõsi taga olla ennustusel, et Moskva püüab viimase välja panna just enne 5. novembril toimuvaid USA presidendivalimisi. Sellest ajast edasi pole enam lootust uusi maid võita, vaid panus tehakse vallutatu põlistamisele.