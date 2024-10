NYT: Melania Trump, kelle abikaasa aitas kaasa Roe vs. Wade'i tühistamisele, vihjas abordiõiguste toetamisele

Haiyun Jiang / The New York Times

Endine esileedi Melania Trump ja J. D. Vance juulis toimunud vabariiklaste rahvuskomiteel. 3. oktoobril avaldatud reklaamvideos oma tulevase memuaari jaoks ütles endine esileedi, et naise õiguses individuaalsele vabadusele pole ruumi kompromissideks.

Endine esimene leedi Melania Trump ütles neljapäeval avaldatud videos, et naiste õigustes individuaalsele vabadusele pole ruumi kompromissideks. See avaldus tuli päev pärast seda, kui teatati, et tema peatselt ilmuvas memuaaris toetab ta abordiõigusi.