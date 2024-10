Muu hulgas ütles Macron, et Euroopa Liit reguleerib üle ja investeerib liiga vähe, samal ajal kui Washington ja Peking edestavad ELi majanduskasvus ja investeeringutes. Samal ajal peavad liikmesriigid nõudma, et ülemaailmsed kaubandusreeglid jääksid õiglasteks.

«EL võib välja surra, oleme väga olulise hetke lävel. Meie vana mudel on läbi – me reguleerime üle ja investeerime vähe. Kui me jääme oma klassikalise päevakava juurde, lahkume kahe-kolme aasta jooksul turult,» ütles Prantsusmaa president.