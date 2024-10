Von der Leyeni poni murdmine vallandab jahi huntidele

Möödunud nädalal hääletaski Euroopa Komisjon selle poolt, et muuta huntide staatust «rangelt kaitse all» olevast lihtsalt «kaitse all» olevaks. Sisuliselt tähendab see, et kiskjatele on lihtsam jahti pidada, kui nad kariloomi ohustavad. Samas peavad riigid siiski jälgima, et hundipopulatsioon püsiks piisavalt hea tervise juures.