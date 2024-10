Euroopa Komisjoni volinikukandidaadid pidid oma majandushuvide deklaratsiooni esitama europarlamendile enne parlamendikomiteede poolseid ülekuulamisi, mille eesmärgiks on teha kindlaks, kas volinikud on tööks sobilikud. Euroopa Parlamendi õiguskomisjon (JURI) vaatab seejures läbi kõigi ELi potentsiaalsete tippametnike deklaratsioonid ning neil on võimalik ka kandidaat tagasi lükata, kui leitakse suur huvide konflikt, vahendab Politico. Väljaande kohaselt ei viidanud deklaratsioonides aga miski sellele, et keegi oleks teinud midagi ebaseaduslikku.