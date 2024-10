POSTIMEES UKRAINAS Infooperatsioonide endine juht: Moskva kiriku vaimulikke tuleks veenda rahaga

Ukraina parlament võttis augustis, kaks ja pool aastat peale Venemaa täiemahulist kallaletungi, vastu seaduse, mis keelab «Venemaaga seotud usuorganisatsioonid». Seaduse mõte oli piirata riigi suuruselt teise usuorganisastiooni – Ukraina õigeusu kiriku (UÕK) tegevust. See on see õigeusu kirik Ukrainas, mis varem allus Moskva patriarhaadile. Ukraina-meelne, Konstantinoopoli patriarhile alluv õigusu kirik kannab veidi teistsugust nime – Õigeusu kirik Ukrainas (ÕUK).