Zelenskõi: Venemaa ei ole huvitatud sõjavangide vahetamisest

«Siin tuleb ausalt öelda, esiteks, Venemaa soovimatus (vange vahetada), ja teiseks, kui koguneb suur hulk inimesi, siis on selge, et nad hakkavad sisemiselt ühiskonna poolt oma poliitilisele juhtkonnale survet avaldama,» ütles Zelenskõi kohtumisel Sumõ oblasti võimudega.

«Nüüd on meil olnud rohkem vahetusi. Meil oli suur täiendus (sõjavangide osas) Kurski operatsioonist. Me vahetasime üsna suure osa inimestest. Need protsessid jätkuvad,» lisas ta.