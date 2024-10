Hundid pöörduvad tagasi Rooma, ent itaallased ootavad neid püssidega

Kesk-Itaalias asuvasse Abruzzo mäestikusse loodud huntide kaitsealal elavad Romolo ja Lika, kes on Itaalia huntide tõu tõelised esindajad. Nad on sileda, lühikese, pruuni karvaga ja nende esimesi käppasid kaunistavad muust kasukast tumedamad toonid. Isane Romolo on toon tumedam, kui emahunt Lika. Sellel spetsiaalselt Itaalia ajaloolise hunditõu säilitamiseks püsti pandud looduskaitsealal on huntidel metsani küündiv aedik, kirjeldas The Times.