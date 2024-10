The Times: Ukraina võib alustada tuleval aastal uut vastupealetungi

Lisaks arvatakse, et Kiievile antakse ka luba kasutada suurema tegevusraadiusega USA rakette ATACMS ja Briti rakette Storm Shadow sõjaliste sihtmärkide vastu Venemaal, lisab väljaanne.

Kuid ilma nendetagi kasutab Kiiev oma rakette ja droone, tabades Venemaa laskemoonaladusid, mis on juba hakanud vilja kandma. Ukraina asekaitseminister kindralleitnant Ivan Havriljuk ütles, et kui aasta algul oli välja tulistatud suurtükimürskude suhe üks kaheksale Ukraina kaitseväe kahjuks, siis oktoobri alguseks oli see üks kolmele.