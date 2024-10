POSTIMEES UKRAINAS Kas Ukraina armee peab muutma sõjapidamise juhtimist?

Ukraina armee juhtimismudeli muutmine on järjest kasvav teema sõjaväelaste ja ekspertide juttudes. Fotol on Ukraina kaitseväe auvahtkond sel neljapäeval Kiievi kesklinnas Püha Miikaeli kloostri esisel platsil valmistumas NATO uue peasekretäri Mark Rutte saabumiseks. Ruttele tutvustati seal platsil hävitatud Vene sõjatehnikat ja ta avaldas austust hukkunud Ukraina sõduritele, kelle tuhanded fotod on kleebitud kloostri müüridele.

Foto: Martin Pedaja