Kiiev suruti Donbassis taanduma. Kas ukrainlastel õnnestub lahkuda kurnamistaktikat kasutades?

Eesmärgiks on tekitada oma vägede tagasitõmbumisega olukord, kus venelaste jõud ammenduvad. Pole aga selge, kas Ukrainal selline kurnamistaktina lõpuni õnnestub, analüüsis The New York Times eile.

Viimasel aastal on Ukraina kaotanud Vene armeele mitmeid linnu ja külasid just Donbassi idapoolsematel aladel. Esimesena langes Marjinka, siis saabus tööstuslinna Avdijivka kord. Marjinkast lahkumine oli esimene märk, et Venemaa on saanud lahingväljal hoo sisse. Avdijivkas pidasid ukrainlased kaevikutes ja punkrites kössitades vastu pikalt. Möödunud nädalal tuli ukrainlastel minna ära aga ikkagi ka kaevanduslinnast Vuhledarist.