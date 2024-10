Ukraina sõjapõgenikud tekitavad Briti valitsuses turbulentsi

Londoni kesklinnast 30 kilomeetri kaugusel põhjapoolses Welwynis asuvas pühapäevakoolis käivatele Ukraina lastele tulevad nende vanemad järele samal ajal kui kõigile Briti lastele ikka. Lapsed möllavad ja vanemad vangutavad neid oodates pead. Mille poolest ukrainlaste lapsevanemad teistest erinevad on see, et nad on naised. Ühel vähestest isadest on jalaprotees, kirjeldas The Economist oma nädalakirjas.