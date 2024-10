SURVE BRÜSSELILE Enamik ELi riike tahab näidata migrantidele karmi kätt

Neliteist ELi riiki koos Norra, Šveits ja Liechtensteiniga ütlevad otse, et Euroopa Komisjon peab võimalikult ruttu pastaka haarama ja hakkama praegu kehtivaid ELi rändenorme karmimaks kirjutama, vahendas Politico.

Kirjas seisab, et need migrandid, kellel ei ole õigust ELis viibida tuleb vastutusele võtta ja välja saata, viitas Reuters. Euroopa Komisjonis on rändeportfell austerlasest Magnus Brunneri käes, kelle käsi liikmesriigid üritavad juba varakult siduda.