Marseille's põletati uimastivägivallaga seoses elusalt teismeline poiss

Marseille' prokurör Nicolas Bessone ütles ajakirjanikele, et teismeline tapeti kolmapäeval «enneolematu metsikusega».

Kuigi Marseille on Prantsusmaa suuruselt teine linn, on see paraku samal ajal ka üks vaesemaid, milles vohab uimastikaubandusega seotud kuritegevus.