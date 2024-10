POSTIMEES UKRAINAS «Kiievi viirastus»: võtame rindel lennates teadlikult suuri riske

28-aastase piloodi kutsung on Oscar. Ta ei tohi kohtumisel ajakirjanikuga öelda isegi oma eesnime. Pildistada tohib teda ainult piloodikiivris. Ta ei tohi oma julgeoleku huvides olla äratuntav. Näha on ainult suured ilusad silmad. Intervjuu ajaks võtab piloot kiivri loomulikult peast ära.

Oscar on üks kuulsatest Kiievi Viirastustest. Need on Ukraina lennuässad, kes kaitsesid täiemahulise sõja alguses Kiievit, kui Vene armee tahtis marsisammul Ukraina pealinna vallutada. Täna kannab tollal Kiievit kaitsnud Ukraina õhuvägede 40. taktikaline lennuväebrigaad ametlikult Kiievi Viirastuste nime.