Kohutava laupäeva aastapäev on käes. Iisraellased kavatsevad ametlikest tseremooniatest eraldi oma tseremooniatel ohvreid mälestada ja rääkida pantvangidest, kes on veel elus. Aasta pärast seda tragöödiat on avalikkuse usaldus valitsuse vastu väga madal ja vabatahtlikud jätkavad raha kogumist ohvrite perede abistamiseks.