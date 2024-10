Eksperdi hinnangul oli Kurski operatsiooni peamine sõjaline eesmärk Vene väe reservide pärssimine, et takistada nende kiiret kasutuselevõttu.

«Üldiselt sai see eesmärk osaliselt täidetud. Vähemalt strateegiliste reservide osas. Need Leningradi sõjaväeringkonna armeed, mis moodustati – need hõivati täpselt Kurski oblastis ja seega ei jõudnud nad ka Harkivi suunale või meie riigi idaossa,» ütles Lakitšuk.