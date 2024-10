UUS REKORD Belgorod maksab Vene armeega liitujatele kolm miljonit rubla näkku

Kõik, kes on valmis sõlmima teenistuslepingu Vene armeega, saavad korraga peo peale kohe kolm miljonit rubla (28 400 eurot), vahendas The Moscow Times Belgorodi ametivõimude tänast teadet.

Meduza teatas veel, et tegemist on suurima rahasummaga, mida potentsiaalsetele värvatutele praegu Venemaal pakutakse. Ühekordsete summadega üritatakse meelitada inimesi Ukraina rindele, sest üldmobilisatsiooni väljakuulutamine on ebapopulaarne ja seda Kreml teha ei taha, viitas The Moscow Times.