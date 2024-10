Leedu mees pälvis Baltimaade ajaloo suurima lotovõidu

Loteriimängus Eurojackpot võiduni viinud pilet osteti J. Basanavičiause tänaval asuvast Norfa toidupoest. Samas ei ole seni teada, kas võitja ise ka Kėdainiaist pärit on. Võidusumma küündib peaaegu üle 23 000 elanikuga linna aastase eelarveni, milleks on veidi üle 100 miljoni euro, vahendas väljaanne 15min.lt.

«Meieni on jõudnud info, et võitja on ühendust võtnud. Me ootame teda sel nädalal kontorisse, seejärel on meil ka rohkem informatsiooni,» märkis LRT-le Olifėja peadirektori asetäitja Donatas Kazlauskas, avalikustamata õnneliku lotovõitja isikut. Kazlauskase sõnul on tõenäosus sedavõrd suure lotovõidu pälvimiseks üks sajale miljonile.