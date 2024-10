Tema nimi on Lance Wallnau ja ta on üks peamisi radikaalse usudoktriini seitsme mäe mandaadi (Seven Mountain Mandate) eestkõnelejaid. Ta on valimistulemuste eitaja. Ta on väitnud, et Kamala Harris kasutas «nõidust» oma väitluses Donald Trumpiga ning et tema peal ja läbi tema tegutseb «okultne vaim». Samuti on ta ühe Ameerika ohtlikuma poliitilise rühmituse juht: usulise liikumise, mis aitas õhutada 2021. aasta 6. jaanuari mässu Kapitooliumis.