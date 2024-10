Rattaaktivist ja kohaliku linnavolikogu liige Falko Görres on üks usinamaid parkimisreegleid eiravate sõidukite pildistajaid.

Saksamaal Frankfurtis on linnaelanikele loodud veebileht, mille kaudu saab hoiatada ametiasutusi valesti pargitud sõidukite kohta. See on osutunud aga üle ootuste populaarseks, tekitades muret kaebamiskultuuri leviku kohta.