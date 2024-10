ÜLEVAADE Tokajev ostab Kasahstanile Trooja hobuse

Pole saladus, et tuumajaama ehitamine on Kasahstani presidendi Kassõm-Džomart Tokajevi projekt ning teistsugust tulemust olnuks referendumilt raske oodata.

Rahvahääletust saatnud uudised kõnelesid sellest, et tegemist oli just sellise malli järgi ellu viidud referendumiga, nagu see on ühes endises Nõukogude Liidu vabariigis tavapärane. Kümneid tuumajaamavastaseid aktiviste vahistati, aga riigi kontrollitud ajakirjandus edastas samal ajal «vennalikest» SRÜ riikidest, nagu Venemaalt ja Valgevenest, saabunud vaatlejate kiidulaulu rahvahääletuse heale korraldusele.