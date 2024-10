Ukraina sõdureid varustatakse söögiks kõlbmatute konservidega

Väljaanne on saanud sõjaväele tarnitud toiduainete kvaliteedi kohta sõduritelt pikka aega korduvaid kaebusi.

Väljaandega ühendust võtnud ohvitser Dmõtro Vlasenko, kelle üksus paikneb Pokrovski piirkonnas, sõnas, et sõduritele jagatavad toidupakid on kõlbmatud tarbimiseks. Nende koostises leidub loomanahka, nööre ja pehmeid kõõluseid, mis tema hinnangul ei tohiks läbida sõjaväe kvaliteedikontrolli, vahendab The Kyiv Independent.