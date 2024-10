Ametnikud ütlesid, et nad on mures, et välisvaenlased võimendavad valimistega seotud ebaregulaarsuseid, samuti mõtlevad nad ise süüdistusi välja. Pärast 2020. aasta valimisi esitas Donald Trumpi kampaania valesüüdistusi valimistega seotud ebaregulaarsuste kohta ning tema ja tema toetajad on juba enne tänavust hääletust esitanud sarnaseid väiteid, millest paljusid on kajastanud Vene riigimeedia või Kremli-sõbralikud organisatsioonid.