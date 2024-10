Filmifestivalidelt kaduv film «Venelased sõjas» – täielik propaganda või midagi muud?

Esialgu oli dokfilm sel nädalal alanud Zürichi rahvusvahelise filmifestivali programmis, sest festivali korraldajad leidsid, et tegemist on sõjavastase filmiga, vahendab France24. Septembri lõpus tehti aga teatavaks, et julgeolekukaalutlustel filmi ikkagi ei näidata, kuid see jääb siiski dokumentaalfilmide võistlusprogrammi – ja nii võib see võita ka auhindu.

Filmirežissööri ja -produtsendi ning PÖFFi dokumentaalfilmide programmi juhi Marianna Kaadi sõnul on film väga andekalt ja professionaalselt tehtud ning kuigi on palju kohti, mis tekitavad küsimusi, on sellele raske ühesõnalist hinnangut anda. «Kõige lihtsam on öelda, see on propagandafilm ja ongi kõik. Kõik kujutavad endale ette, mis asi on propagandafilm – oleme siin nõukaajal elanud ja teame, mis asi see on –, aga see film ei ole päris nii. Ütleme niimoodi, et see on peenem töö,» ütles Kaat.