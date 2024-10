POSTIMEES UKRAINAS Väsinud sõduritel hakkab motivatsioon kaduma

Liber (vasakul) läks vabatahtlikult sõtta kohe täiemahulise sõja alguses. Eelmise aasta lõpus sai ta raskelt haavata. Tänavu kevadel tuli ta armeesse tagasi ja hakkas väljaõppeinstruktoriks. Vjatšeslav (paremal) on üks uutest sõduritest, kellele Liber annab edasi oma hindamatuid kogemusi.

Üks põhjus, miks Ukraina vajab kiirelt uusi sõdureid on see, et väsinud meestel hakkab motivatsioon kaduma, ütles Ukraina armee kogenud instruktor.