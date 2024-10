Venemaa üritab Ukraina rindele paisata uue kriminaalide laine

Kuigi praktikas on vangid saanud sõjaväega liituda juba üle kahe aasta ja erandkorras ka uurimise ajal, on praegu Vene õigussüsteemis tehtav muudatus siiski märgiline. Sisuliselt saavad edaspidi Vene armees Ukraina vastu võideldes oma kuritegusid lunastada ka kõik alles uurimise all ja kohtuotsust ootavad süüalused.