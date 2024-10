«Ta ütles, et öösel mind k**itakse!»Vene noorim poliitvang kurtis vägivaldse türmikaaslase üle

Alaealiste koloonias viieaastast karistust kandev Arseni Turbin väitis 1. oktoobril emale saadetud kirjas, et teda peksti vastu pead, vahendas Mediazona.

«Täna õhtul pärast kella 18:00 lõi ta mind kaks korda rusikaga voodil vastu pead. Õhkkond on väga raske, kriitiline. Azizbek peksis mind ja ütles mulle, et öösel mind k**itakse,» kirjutas Turbin «Öö on väga raske. Aga ma pean vastu.»